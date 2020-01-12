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Факты / Украина

Авиакатастрофа МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной

Размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.

Об этом сообщил глава отдела расследования событий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

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По его словам, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом.

– Поскольку крах украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины, – заявил Резайефар.

Также он отметил, что ущерб, который был нанесен местным зданиям и зеленым насаждениям, будут возмещены украинской страховой компанией.

Ранее правительство Украины сообщило, что выплатит семьям погибших по 200 тыс. грн.

Источник: IRNA

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