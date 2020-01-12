Авіакатастрофа МАУ: Іран обговорить розмір компенсацій з Україною

Розмір компенсацій сім’ям жертв авіакатастрофи пасажирського літака МАУ залежатиме від досягнутих домовленостей між Іраном та Україною.

Про це повідомив глава відділу розслідування подій організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар.

Читайте: Людина – це найвища цінність: відеозвернення Зеленського

За його словами, літак був застрахований українською страховою компанією, проте розмір компенсацій буде визначатися домовленостями між Тегераном і Києвом.

– Оскільки крах українського літака не є рядовим випадком, виплата компенсацій залежить від домовленостей Ірану й України, – заявив Резайефар.

Також він зазначив, що збиток, який був нанесений місцевим будівлям і зеленим насадженням, буде відшкодовано українською страховою компанією.

Раніше уряд України повідомив, що виплатить родинам загиблих по 200 тис. грн.

Джерело: IRNA