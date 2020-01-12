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Факти / Україна

Авіакатастрофа МАУ: Іран обговорить розмір компенсацій з Україною

Розмір компенсацій сім’ям жертв авіакатастрофи пасажирського літака МАУ залежатиме від досягнутих домовленостей між Іраном та Україною.

Про це повідомив глава відділу розслідування подій організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар.

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За його словами, літак був застрахований українською страховою компанією, проте розмір компенсацій буде визначатися домовленостями між Тегераном і Києвом.

– Оскільки крах українського літака не є рядовим випадком, виплата компенсацій залежить від домовленостей Ірану й України, – заявив Резайефар.

Також він зазначив, що збиток, який був нанесений місцевим будівлям і зеленим насадженням, буде відшкодовано українською страховою компанією.

Раніше уряд України повідомив, що виплатить родинам загиблих по 200 тис. грн.

Джерело: IRNA

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