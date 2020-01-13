МИД объяснило, почему посольство Украины в Иране изменило данные о падении Boeing 737

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц объяснил, почему посольство Украины в Иране сначала сообщил о технических причинах катастрофы самолета МАУ.

– Я не драматизировал этот аспект. Это не было заявлением посольства … Это было информационное сообщение, которое посольство разместило … Безусловно, посольство допустило ошибку, причем большую ошибку. То, что посольство должно было сделать, – это поставить в самом начале текста: по сообщениям иранских органов власти, – сказал Заяц.

Он рассказал, что в понедельник об этом шла речь на закрытом заседании комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.

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Госсекретарь МИД отметил, что сейчас посольство Украины в Иране работает в круглосуточном режиме, и после того, как тела погибших украинских граждан будут возвращены в Украину, МИД проведет анализ по поводу размещенного сообщения.

– Будут приняты меры для того, чтобы научить, если мы констатируем в результате анализа, не хватало знаний и опыта … того, кто так сделал. Наказать, если мы констатируем, что были обучены дипломаты, но вопреки установленным инструкциям сделали не так, как их учили, – сказал Заяц.

Напомним, с сайта Посольства Украины в Иране убрали информацию о том, что теракт не является причиной крушения.

Ранее среди версий падения Boeing 737 отмечалась проблема с двигателем и исключалась версия теракта.