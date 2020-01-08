Без ракеты: Посольство Украины изменило данные о причине падения Boeing 737

На сайте Посольства Украины в Иране изменили информацию о причинах катастрофы самолета МАУ под Тегераном.

С сайта Посольства Украины в Иране убрали информацию о том, что теракт не является причиной крушения.

Ранее среди версий падения Boeing 737 отмечалась проблема с двигателем и исключалась версия теракта. По обновленной информации, версии устанавливаются.

– Информация о причинах авиакатастрофы выясняет комиссия. Любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера, – говорится в сообщении посольства.

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Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.