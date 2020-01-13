МЗС пояснило, чому посольство України в Ірані змінило дані про падіння Boeing 737

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць пояснив, чому посольство України в Ірані спочатку повідомило про технічні причини катастрофи літака МАУ.

– Я не драматизував би цей аспект. Це не було заявою посольства… Це було інформаційне повідомлення, яке посольство розмістило… Безумовно, посольство припустилося помилки, причому великої помилки. Те, що посольство мало зробити, – це поставити на самому початку тексту: за повідомленнями іранських органів влади, – сказав Заяць.

Він розповів, що в понеділок про це йшлося на закритому засіданні комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Верховної Ради.

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Держсекретар МЗС наголосив, що наразі посольство України в Ірані працює в цілодобовому режимі, й після того, як тіла загиблих українських громадян буде повернено в Україну, МЗС проведе аналіз щодо повідомлення.

– Буде вжито заходів для того, щоб навчити, якщо ми констатуємо в результаті аналізу, що не вистачало знань і досвіду… того, хто так зробив. Покарати, якщо ми констатуємо, що були навчені дипломати, але які всупереч встановленим інструкціям зробили не так, як їх навчали, – сказав Заяць.

Нагадаємо, з сайту Посольства України в Ірані прибрали інформацію про те, що теракт не є причиною катастрофи.

Раніше серед версій падіння Boeing 737 зазначалася проблема з двигуном і виключалася версія теракту.