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Факты / Мир / Россия

На границе Украины с Россией задержали нелегалов из Индии

Ночью 12 января украинские пограничники задержали нелегальных мигрантов, которые пересекали украинско-российскую границу.

Читайте: В Средиземном море мигранты захватили спасшее их судно. Отбил спецназ

В районе н. п. Солонцы военнослужащие заметили троих граждан Индии. По соответствующим отметкам в паспортах выяснилось, что они приехали в Россию в декабре 2019 года.

Устанавливается круг причастных к незаконному пересечению лиц через государственную границу.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что на Донбассе пограничники изъяли контрабанду сигарет на 14,5 млн грн.

Источник: Госпогранслужба

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