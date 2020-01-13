После убийства в Каховке уволили трех полицейских

После убийства на Херсонщине из Каховского отдела полиции трех милиционеров уволили, а еще трех – отстранили от занимаемой должности. Остальные трое правоохранителей получили дисциплинарное взыскание.

– Руководство областной полиции назначило проведение служебного расследования в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь, – говорится в сообщении.

Кроме того, старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины.

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Материалы дела в отношении него направлены в Государственное бюро расследований.

Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка на Херсонщине, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в неправильном расследовании преступления.