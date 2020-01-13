Після вбивства у Каховці звільнили трьох поліцейських

Після вбивства на Херсонщині з Каховського відділу поліції трьох правоохоронців звільнили, а ще трьох – відсторонили від займаної посади. Інші троє правоохоронців отримали дисциплінарне стягнення.

– Керівництво обласного главку поліції призначило проведення службового розслідування відносно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали відношення до розслідування вбивства, що сталося в новорічну ніч, – йдеться у повідомленні.

Крім того, старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Каховського відділу поліції, який на момент злочину перебував у компанії підозрюваного, також звільнений з органів внутрішніх справ України.

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Матеріали справи щодо нього направлені в Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.