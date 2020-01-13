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Факты / Украина

Погода в Украине на 13 января (КАРТА)

Погода в Украине 13 января будет облачной, но с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Ветер юго-западный с переходом в юго-восточный – 7-12 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 0° до 4° мороза. Днем немного теплее – 1-6° с отметкой плюс.

Читайте: Погода на старый Новый год 2020 (КАРТА)

В Киеве сегодня облачно с прояснениями, без осадков.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 2° мороза. Днем потеплеет до 4-6° выше нуля.

К слову, Факты ICTV писали о прогнозе синоптиков относительно погоды зимой 2020 года в Украине.

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