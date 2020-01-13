Погода в Украине 13 января будет облачной, но с прояснениями.
Осадков в этот день не ожидается.
Ветер юго-западный с переходом в юго-восточный – 7-12 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от 0° до 4° мороза. Днем немного теплее – 1-6° с отметкой плюс.
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В Киеве сегодня облачно с прояснениями, без осадков.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 2° мороза. Днем потеплеет до 4-6° выше нуля.
К слову, Факты ICTV писали о прогнозе синоптиков относительно погоды зимой 2020 года в Украине.
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