PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Пробное ВНО 2020: сколько стоит тестирование

Самым дорогим пробное ВНО 2020 будет в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Львовской, Волынской, Хмельницкой и Ровенской областях.

В зависимости от области стоимость пробного внешнего независимого оценивания будет составлять от 138 до 150 грн.

Цена пробного ВНО в 2020 году составит:

  • Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Кировоградская области – 138 грн;
  • Полтавская, Сумская, Харьковская области – 141 грн;
  • Закарпатская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области – 142 грн;
  • Луганская и Донецкая области – 144 грн;
  • АР Крым, Херсонская и Николаевская области – 145 грн;
  • Киевская, Черкасская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Львовская, Волынская, Хмельницкая и Ровенская области – 150 грн.

Читайте: ВНО по математике станет обязательным – Новосад

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно будет с 3 до 24 января 2020 на сайте регионального центра оценивания качества образования.

К слову, пробное ВНО в 2020 году будет проходить 21 и 28 марта. В каждый из дней участники тестирования смогут проверить свои знания по одному предмету.

Источник: УЦОЯО

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка