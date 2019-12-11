PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

ВНО по математике станет обязательным – Новосад

С 2021 года ВНО по математике станет обязательным для всех абитуриентов.

ВНО по математике станет обязательным – Новосад

Министр образования Анна Новосад заявила, что с 2021 года Внешнее независимое оценивание по математике станет обязательным.

Читайте: В 2020 году правительство не будет увеличивать стипендии – Новосад

– Причиной нововведения стали проблемы с математическими знаниями у школьников.

– В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям, – отметила министр.

Она добавила, что необходимо побороть страх учеников перед математикой, используя ряд методик.

К слову, в международном рейтинге качества образования PISA 2018 украинские школьники по уровню знаний оказались примерно в середине списка из 79 стран-участниц.

Согласно исследованиям, именно с математикой в Украине самые большие проблемы: 36% школьников не могут провести элементарные математические расчеты.

Источник: РБК-Украина

Фото: Правительственный портал

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В 2020 году правительство не будет увеличивать стипендии – Новосад
В 2020 году правительство не будет увеличивать стипендии – Новосад
Уровень знаний украинских учеников ниже среднего в мире – PISA
Уровень знаний украинских учеников ниже среднего в мире – PISA
Пробное ВНО 2020: опубликован график регистрации и проведения тестирования
Пробное ВНО 2020: опубликован график регистрации и проведения тестирования
Антарктида
Впервые за 20 лет! Украина будет изучать Антарктиду и Арктику на собственном судне
В Украине слишком много учителей – Новосад
В Украине слишком много учителей – Новосад
ВНО 2020: как будут оценивать и за что снизят баллы
ВНО 2020: как будут оценивать и за что снизят баллы
Пенсии и справки в смартфоне: поручения Зеленского до конца 2019 года
Пенсии и справки в смартфоне: поручения Зеленского до конца 2019 года
Вчителька у школі
Как вырастут зарплаты учителей в 2020
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка