ВНО по математике станет обязательным – Новосад

С 2021 года ВНО по математике станет обязательным для всех абитуриентов.

Министр образования Анна Новосад заявила, что с 2021 года Внешнее независимое оценивание по математике станет обязательным.

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– Причиной нововведения стали проблемы с математическими знаниями у школьников.

– В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям, – отметила министр.

Она добавила, что необходимо побороть страх учеников перед математикой, используя ряд методик.

К слову, в международном рейтинге качества образования PISA 2018 украинские школьники по уровню знаний оказались примерно в середине списка из 79 стран-участниц.

Согласно исследованиям, именно с математикой в Украине самые большие проблемы: 36% школьников не могут провести элементарные математические расчеты.