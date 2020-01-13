В WOG CAFE закупили новое кофейное оборудование на 40 млн грн

До конца первого квартала 2020 года новейшие современные аппараты будут установлены в наиболее трафиковых автозаправочных комплексах по всей стране. Кофемашины FRANKE A1000 будут работать преимущественно на трассовых автозаправках дорог государственного и международного назначения.

Уже сегодня напитки, приготовленные в новых аппаратах, можно приобрести на 14 АЗК – несколько из них расположены в столице. Кроме этого, WOG планирует дополнительно установить на 88 заправках кофемашины FRANKE FM850.

По словам председателя дирекции общественного питания WOG Максима Пятакова, принцип работы кафе – это всесторонняя забота о клиентах, предоставление высококачественного сервиса по всем направлениям.

– Мы хотим обеспечивать наших клиентов лучшим кофе и прохладительными напитками. Поэтому компания продолжает вкладывать значительные средства в оборудование, благодаря которому наш клиент получит более качественный и быстрый сервис, а также сможет наслаждаться любимыми напитками, — говорит Максим Пятаков.

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Кофемашина нового поколения FRANKE A1000 — это высокопроизводительный и компактный аппарат, который позволяет готовить одновременно несколько высококачественных кофейных напитков на любой вкус — как горячих, так и холодных. Это обеспечивается трехбойлерной системой и отдельным термоблоком для системы FoamMaster.

Кроме этого, новые аппараты имеют удобный мультимедийный интерфейс, новую систему охлаждения молока — теперь доступно еще больше разнообразия в чашке кофе. Вдобавок, машина оснащена революционной системой ежедневной мойки CLEAN MASTER.

К слову, после встречи с Владимиром Зеленским в сетях автозаправочных станций ОККО и WOG цены на бензин и ДТ снизились на 0,5 грн/л.

Фото: trademaster.ua