У WOG CAFE закупили нове кавове обладнання на 40 млн грн

До кінця першого кварталу 2020 року новітні сучасні апарати будуть встановлені в найбільш трафікових автозаправних комплексах всієї країни. Кавомашини FRANKE A1000 переважно працюватимуть на трасових автозаправках доріг державного і міжнародного призначення.

Уже сьогодні напої, приготовані в нових апаратах, можна придбати на 14 АЗК – кілька з них розташовані в столиці. Окрім цього, WOG планує додатково встановити на 88 заправках кавомашини FRANKE FM850.

За словами очільника дирекції громадського харчування WOG Максима Пятакова, принцип роботи кафе – це всебічна турбота про клієнтів, надання високоякісного сервісу в усіх напрямках.

– Ми хочемо забезпечувати наших клієнтів найкращою кавою і прохолодними напоями. Тому компанія продовжує вкладати значні кошти в обладнання, завдяки якому наш клієнт отримає більш якісний і швидкий сервіс, а також зможе насолоджуватися улюбленими напоями, – говорить Максим Пятаков.

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Кавомашина нового покоління FRANKE A1000 – це високопродуктивний і компактний апарат, який дозволяє готувати одночасно кілька високоякісних кавових напоїв на будь-який смак – як гарячих, так і холодних. Це забезпечується трибойлерною системою і окремим термоблоком для системи FoamMaster.

Крім цього, нові апарати мають зручний мультимедійний інтерфейс, нову систему охолодження молока – тепер доступно ще більше різноманітності в чашці кави. До того ж, машина оснащена революційною системою щоденної мийки CLEAN MASTER.

До слова, після зустрічі із Володимиром Зеленським в мережах автозаправних станцій ОККО та WOG ціни на бензин і ДТ знизилися на 0,5 грн/л.

Фото: trademaster.ua