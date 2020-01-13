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Факты / Украина

За сбитый самолет МАУ отвечает правительство Ирана – Пристайко

За крушение самолета авиакомпании МАУ должны понести ответственность не только иранские военные нижнего звена, но и их руководство.

Об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Он также отметил, что следователи должны узнать, кто отдал приказ и кто нажал кнопку.

– Чего мы не хотим, так это, чтобы указали на какого-нибудь солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку… Это – ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто отдал приказ, кто нажал кнопку. Всех этих людей следует наказать, – заявил Пристайко.

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Он добавил, что украинские следователи – многие из которых были привлечены к расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского самолета, сбитого над Донбассом в 2014 году – должны занять центральное место в нынешнем расследовании.

– Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей черных ящиков, – сказал министр.

Вадим Пристайко добавил, что также должны быть привлечены эксперты из Франции и авиаконцерна Boeing.

– Они (Иран, – Ред.) обязались отдать их (черные ящики, – Ред.) нам. У нас нет конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной выдаче черных ящиков, – подчеркнул Пристайко.

Ранее Вадим Пристайко сообщил, что главы МИД 5 стран встретятся в Лондоне по поводу авиакатастрофы в Иране.

Источник: Reuters

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