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Факти / Україна

Затоплення Ocean Plaza – Київтеплоенерго назвало причину

Начальник відділу з експлуатації теплових мереж Київтеплоенерго Олександр Пилипишин заявив, що ділянка тепломережі, через прорив якої сталося затоплення ТРЦ Ocean Plaza, вже відпрацювала нормативний термін експлуатації. Через це і сталася аварія.

За його словами, ділянка проходила гідравлічні випробування у червні 2019 року.

Вона витримала випробувальний тиск, завдяки чому успішно пройшла перевірку.

– Плануємо завершити зварювальні роботи з відновлення трубопроводу опівночі (15 січня – Ред.), а на ранок засипати теплову мережу і передати цю ділянку для відновлення асфальту, – сказав Пилипишин.

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Він додав, що зазначена ділянка тепломережі пропрацювала 33 роки, попри норму роботи у 25 років.

Наразі у Києві близько 80% тепломереж відпрацювали свій нормативний термін експлуатації і потребують ремонту. Проте провести їх одночасну заміну неможливо з технічних і фінансових причин.

Нагадаємо, у результаті затоплення Ocean Plaza кип’ятком з опіками госпіталізували сімох осіб.

Джерело: Espreso.TV

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