Частичные ремонты уйдут в прошлое: правительство утвердило дорожную стратегию-2020

На заседание Кабмина в среду, 15 января, министры утвердили Дорожную стратегию на 2020 год.

– Частичные ремонты должны отойти в прошлое. Зато будет комплексное качественное дорожное строительство, – подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн.

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Из них на дороги 31,5 млрд грн – это бюджетные средства, плюс 20,5 млрд грн – средства международных организаций.

– Мы ставим амбициозную цель – за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог. 2020 год станет годом эффективности. Дороги – часть большой инфраструктурной модернизации Украины, – сказал Гончарук.

К слову, глава Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации Александр Животовский заявил, что международные трассы Украины необходимо покрыть 4G до осени 2022 года.