PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Частичные ремонты уйдут в прошлое: правительство утвердило дорожную стратегию-2020

На заседание Кабмина в среду, 15 января, министры утвердили Дорожную стратегию на 2020 год.

– Частичные ремонты должны отойти в прошлое. Зато будет комплексное качественное дорожное строительство, – подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн.

Читайте: На бумаге все готово на 100%, но мне не понравилось – председатель Укравтодора о дорогах

Из них на дороги 31,5 млрд грн – это бюджетные средства, плюс 20,5 млрд грн – средства международных организаций.

– Мы ставим амбициозную цель – за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог.

2020 год станет годом эффективности. Дороги – часть большой инфраструктурной модернизации Украины, – сказал Гончарук.

К слову, глава Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации Александр Животовский заявил, что международные трассы Украины необходимо покрыть 4G до осени 2022 года.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка