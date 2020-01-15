Клаптикові ремонти відійдуть у минуле: уряд затвердив Дорожню стратегію-2020

На засіданні Кабміну у середу, 15 січня, міністри затвердили Дорожню стратегію на 2020 рік.

– Клаптикові ремонти мають відійти у минуле. Натомість буде комплексне якісне дорожнє будівництво, – наголосив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

На 2020 рік у Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн.

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З них на дороги 31,5 млрд грн — це бюджетні кошти, плюс 20,5 млрд грн — кошти міжнародних організацій.

– Ми ставимо амбітну мету – за рік побудувати та відремонтувати не менше 4 тис. км доріг. 2020 рік стане роком ефективності. Дороги — частина великої інфраструктурної модернізації України, – сказав Гончарук.

До слова, глава Національної комісії з питань зв’язку та інформатизації Олександр Животовський заявив, що міжнародні траси України необхідно покрити 4G до осені 2022 року.