Когда в Киеве могут запретить елочные базары

14 января в КГГА заявили, что готовы утвердить запрет на незаконную торговлю хвойными деревьями.

Такое решение было принято на заседании комитета по вопросам развития предпринимательства и коммунальной собственности.

Планируют запретить все елочные базары, проводимые в людных местах столицы без необходимых документов и разрешений. Купить елку можно будет только на специализированных новогодних ярмарках.

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Коммунальщики подсчитали, что в декабре 2019 года в Киеве насчитывалось более 100 законных точек, где продавали хвойные деревья.

– С каждой точки привозят по меньшей мере тысячу елок. В масштабах Киева – это около 100 тыс. деревьев. А нужно ли городу такое количество хвои для празднования Нового года? Как показывают опросы, большинство людей используют искусственные елки, – заявил председатель комитета КГГА по вопросам развития предпринимательства и коммунальной собственности Александр Лысенко.

Власть убеждена, что это нововведение поможет побороть проблему зеленых кладбищ в Киеве. Обычно после праздников продавцы елок оставляют в мусорниках тысячи деревьев, которые не успели купить.

Напоминаем, что Факты ICTV писали, чем можно заменить новогоднюю елку.

Фото: КГГА