Коли в Києві можуть заборонити ялинкові базари

14 січня в КМДА заявили, що готові підтримати заборону незаконної торгівлі хвойними деревами.

Таке рішення було ухвалено на засіданні комітету з питань розвитку підприємництва та комунальної власності.

Планують заборонити усі ялинкові базари, що проводяться в багатолюдних місцях столиці без необхідних документів та дозволів. Придбати ялинку можна буде тільки на спеціалізованих новорічних ярмарках.

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Комунальники підрахували, що у грудні 2019 року в Києві налічувалося понад 100 законних точок, де продавали хвойні дерева.

– З кожної точки привозять щонайменше тисячу ялинок. У масштабах Києва – це близько 100 тис. дерев. А чи потрібна місту така кількість хвої для святкування Нового року? Як показують опитування, більшість людей використовують штучні ялинки, – заявив голова комітету КМДА з питань розвитку підприємництва та комунальної власності Олександр Лисенко.

Влада переконана, що це нововведення допоможе побороти проблему зелених кладовищ у Києві. Зазвичай після свят продавці ялинок залишають в смітниках тисячі дерев, які не встигли придбати.

Нагадаємо, що Факти ICTV писали, чим можна замінити новорічну ялинку.

Фото: КМДА