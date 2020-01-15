15 января депутаты Верховной Рады Украины будут рассматривать ряд важных законопроектов, в частности закон о децентрализации и изменения в Гражданский и Административный кодексы.

Для включения в повестку дня сессии и направления на вывод Конституционного Суда Украины:

Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти).

Второе чтение:

Проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

Проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Проект закона о полном общем среднем образовании.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

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Первое чтение:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания национального органа интеллектуальной собственности.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом.

Проект закона о признании утратившим силу закона Украины о Строевом уставе ВСУ.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины О нотариате (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов).

Проект закона о внесении дополнения в статью 14 закона Украины О бесплатной правовой помощи (в отношении жителей временно оккупированных территорий).

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно вопросов налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.