15 січня депутати Верховної Ради України розглядатимуть низку важливих законопроектів, зокрема закон про децентралізацію і зміни до Цивільного та адміністративного кодексів.

Для включення до порядку денного сесії та направлення на висновок Конституційного Суду України:

Проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).

Друге читання:

Проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

Проект закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

Проект закону про повну загальну середню освіту.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб.

Читайте: Засідання Верховної Ради 15 січня (ОНЛАЙН)

Перше читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власностію

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом.

Проект закону про визнання таким, що втратив чинність, закону України про Стройовий статут ЗСУ.

Проект закону про внесення змін до закону України Про нотаріат (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин).

Проект закону про внесення доповнення до статті 14 закону України Про безоплатну правову допомогу (щодо мешканців тимчасово окупованих територій).

Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо питань оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб населення.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін.

Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.