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Факты / Украина / Политика

Изменения Конституции и законопроект об образование: заседание Верховной Рады 15 января (ОНЛАЙН)

15 января Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Также во втором чтении должны проголосовать за усовершенствование пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

На повторное первое чтение выносится проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр.

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От правительства планируют рассмотреть проект закона О среднем образовании.

На повестке дня у депутатов также принятие решения по повышению доступности лекарственных средств, закупаемых за средства государственного бюджета.


Ранее Факты ICTV публиковали календарь заседаний Верховной Рады на январь 2020 года.

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