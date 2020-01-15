15 января Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Также во втором чтении должны проголосовать за усовершенствование пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

На повторное первое чтение выносится проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр.

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От правительства планируют рассмотреть проект закона О среднем образовании.

На повестке дня у депутатов также принятие решения по повышению доступности лекарственных средств, закупаемых за средства государственного бюджета.



