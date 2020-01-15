Український режисер і письменник Валерій Барановський помер на 79 році життя в Одесі. У нього було хворе серце.
Навесні 2019 року для Валерія Барановського навіть був оголошений збір грошей на операцію для встановлення кардіостимулятора.
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Прощання з Валерієм Барановським відбудеться 16 січня об 11.00 на ІІ Християнському кладовищі в Одесі.
До слова, Валерій Барановський був журналістом, публіцистом, документалістом і автором низки книг.
Колеги зазначають, що він був людиною з активною життєвою позицією і незламним бунтарем.
Раніше Факти ICTV писали про смерть режисера Костянтина Бромберга.
Фото: Всесвітній клуб одеситів
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