Рада поддержала в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса

Монобольшенство Верховной Рады в первом повторном чтении поддержала законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.
На пленарном заседании в четверг, 16 января, за принятие за основу проекта закона О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр проголосовали 260 народных депутатов.
Этот проект определяет, что азартные игры разрешены в Украине в таких форматах:
- казино;
- онлайн-казино;
- букмекерские конторы;
- игральные автоматы;
- лотереи;
- интернет-покер.
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Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.
В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада отказалась поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
После чего глава МВД Арсен Аваков дал приказ, исполняя постановление Кабмина, до 16.00 20 декабря в Украине закрыть все игровые клубы, лотереи.