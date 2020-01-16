Рада поддержала в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса

Монобольшенство Верховной Рады в первом повторном чтении поддержала законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.

На пленарном заседании в четверг, 16 января, за принятие за основу проекта закона О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр проголосовали 260 народных депутатов.

Этот проект определяет, что азартные игры разрешены в Украине в таких форматах:

казино;

онлайн-казино;

букмекерские конторы;

игральные автоматы;

лотереи;

интернет-покер.

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Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада отказалась поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

После чего глава МВД Арсен Аваков дал приказ, исполняя постановление Кабмина, до 16.00 20 декабря в Украине закрыть все игровые клубы, лотереи.