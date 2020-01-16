Рада підтримала у першому читанні закон про легалізацію грального бізнесу

Монобільшість Верховної Ради в першому повторному читанні підтримала законопроект №2285-д щодо легалізації грального бізнесу.

На пленарному засіданні в четвер, 16 січня, за ухвалення за основу проекту закону Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор проголосували 260 народних депутатів.

Цей проект визначає, що азартні ігри дозволені в Україні у таких форматах:

казино;

онлайн-казино;

букмекерські контори;

гральні автомати;

лотереї;

інтернет-покер.

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Законопроект пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов’язкову верифікацію гравців під час прийняття ставок і реєстрації виграшів у системі онлайн-моніторингу.

У той же час урядовий законопроект пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п’ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Після чого глава МВС Арсен Аваков наказав, виконуючи постанову Кабміну, до 16.00 20 грудня в Україні закрити всі гральні клуби, лотереї.