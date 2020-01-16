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Факты / Украина

Украинские милениалы надеются на окончание войны через пять лет – опрос

В Украине 69% милениалов считают, что война на Донбассе закончится в ближайшие пять лет. Еще 31% респондентов ответили, что пострадали от войны.

Кроме того, 81% милениалов считают, что пострадавшим от войны психологическая помощь нужна так же, как вода или пища.

Таковы результаты исследования Красного Креста Милениалы о войне.

Читайте: Почти половина украинцев считают конфликт на Донбассе агрессией РФ – опрос

Исследование провела компания Ipsos с 29 июня до 1 октября 2019 года. Всего опросили 16 288 человек от 20 до 35 лет из 16 стран мира: Афганистана, Колумбии, Франции, Индонезии, Израиля, Малайзии, Мексики, Нигерии, Палестинских территорий, России, Южной Африки, Сирии, Швейцарии, Великобритании, Украины и США .

Наибольшее количество пострадавших от войны в Сирии – 96% опрошенных. В целом 74% всех респондентов ответили, что войны можно было избежать.

Ранее Факты ICTV писали о том, что война на Донбассе в перечне 10 конфликтов, за которыми нужно следить в 2020.

Источник: Красный Крест

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