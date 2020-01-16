Українські міленіали сподіваються на закінчення війни за п’ять років – опитування

В Україні 69% міленіалів вважають, що війна на Донбасі закінчиться в найближчі п’ять років. Ще 31% респондентів відповіли, що постраждали від війни.

Крім того, 81% міленіалів вважають, що постраждалим від війни психологічна допомога потрібна так само, як вода чи їжа.

Такі результати дослідження Червоного Хреста Міленіали про війну.

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Дослідження провела компанія Ipsos з 29 червня до 1 жовтня 2019 року. Усього опитали 16 288 людей від 20 до 35 років з 16 країн світу: Афганістану, Колумбії, Франції, Індонезії, Ізраїлю, Малайзії, Мексики, Нігерії, Палестинських територій, Росії, Південної Африки, Сирії, Швейцарії, Великої Британії, України та США.

Найбільша кількість постраждалих від війни в Сирії – 96% опитаних. А загалом 74% усіх респондентів відповіли, що війни можна було уникнути.

Раніше Факти ICTV писали про те, що війна на Донбасі серед переліку 10 конфліктів, за якими потрібно стежити у 2020.

Джерело: Червоний Хрест