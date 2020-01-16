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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как будет работать финансовый рынок до 2025 года: регуляторы утвердили стратегию

Нацбанк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Минфин подписали Стратегию развития финансового сектора до 2025 года.

В НБУ объяснили, что целью стратегии является обеспечение дальнейшего реформирования и развития финансового сектора в соответствии с ведущими международными практиками и имплементацией мероприятий, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украина-ЕС и другими международными обязательствами страны.

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Документ определяет пять основных направлений развития финансового сектора:

  • укрепление финансовой стабильности (усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, повышение уровня корпоративного управления в финучреждениях и усиление требований к их внутреннему контролю);
  • содействие макроэкономическому развитию и росту экономики (активизация кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранение препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования);
  • развитие финансовых рынков (завершение валютной либерализации, создание ликвидных рынков финансовых инструментов);
  • расширение финансовой инклюзии (внедрение стандартов рыночного поведения финучреждений и раскрытия информации о финансовых продуктах, активизация целевых программ по повышению финансовой грамотности населения);
  • внедрение инноваций в финансовом секторе (развитие системы удаленной идентификации BankID, внедрение новых технологий для платежей и переводов).
  • В целом стратегия предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора.

Напомним, НБУ утвердил новый перечень банков, имеющих право участвовать в валютных интервенциях относительно наилучшего курса через функционал RFQ в январе-марте 2020 года.

Источник: НБУ

Фото: Pixabay

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