Алексей Гончарук подал в отставку. На своей Facebook-странице премьер-министр Украины отметил, что написал заявление и передал его на рассмотрение президенту.

В Офисе президента, со своей стороны, отметили, что Владимир Зеленский заявление рассмотрит, а о результатах сообщат позже.



Причиной такого шага сам Гончарук назвал развернутую против него информационную кампанию по дискредитации. Речь идет о слитых записях разговоров, где якобы премьер не лучшим образом отзывается о президенте.

Поэтому заявление – это повод устранить сомнения относительно уважения и доверия к Зеленскому, отметил Гончарук.

Теперь все зависит от президента – подпишет ли он заявление главы правительства. По словам политолога Александра Антонюка, не исключено, что этот ход Гончарука был спланирован по договоренности с главой страны.

– Это усилит позиции Гончарука. Должна быть и командная игра, и показатель того, что в команде все в порядке, есть доверие, независимо от рабочих высказываний за глаза, если мы говорим о записях. А группы влияния, которые раскачивали эту лодку, получат пощечину и ослабление позиций.

С другой стороны, президент может подписать заявление Гончарука. Отметим, что согласно законодательству, у премьер-министра есть иммунитет от отставки до осени, и до избрания нового правительства он будет выполнять обязанности.

– Если президент подпишет – это будет говорить о том, что он будет очень уязвимым до конца своей каденции. Эти записи мало о чем говорят – там нет ничего важного, из-за чего можно было бы все правительство отправлять в отставку.

Если после таких эпизодов лишать должностей людей, которых вы привели к власти, это будет говорить о том, что вы всегда будете под влиянием внешних факторов и конкуренции между различными группами влияния, добавляет эксперт.

Антонюк уверен, ротация в правительстве не приведет к изменению его политики, впрочем, может сработать как технология “спуска пара” в обществе.

К слову, журналист Фактов ICTV Ольга Чайко писала, почему записи с якобы Гончаруком слили только через месяц и о чем это может свидетельствовать.