Олексій Гончарук подав у відставку. На своїй Facebook-сторінці прем’єр-міністр України зазначив, що написав заяву та передав її на розгляд президенту.

В Офісі президента, зі свого боку, зазначили, що Володимир Зеленський заяву розгляне, а про результати повідомлять пізніше.



Причиною такого кроку сам Гончарук назвав розгорнуту проти нього інформаційну кампанію з дискредитації. Йдеться про злиті записи розмов, де нібито прем’єр не найкращим чином відгукується про президента.

А тому заява – це привід усунути сумніви щодо поваги і довіри до Зеленського, зазначив Гончарук.

Тепер все залежить від президента – чи підпише він заяву голови уряду. За словами політолога Олександра Антонюка, ймовірно, що цей хід Гончарука був спланований за домовленістю з гловою країни.

– Це підсилить позиції Гончарука. Має бути і командна гра, і показник того, що в команді все гаразд, є довіра, незалежно від робочих висловлювань позаочі, якщо ми говоримо про записи. А групи впливу, які розкачували цей човен, отримають ляпаса і послаблення позицій.

З іншого боку, президент може підписати заяву Гончарука. Зазначимо, що згідно з законодавством, у прем’єр-міністра є імунітет від відставки до осені, і до обрання нового уряду він буде виконувати обов’язки.

– Якщо президент підпише – це говоритиме, що він буде дуже вразливим до кінця своєї каденції. Ці записи мало про що говорять – там немає нічого надважливого, через що можна було б весь уряд відправляти у відставку.

Якщо після таких епізодів позбавляти посад людей, яких ви привели до влади, це говоритиме про те, що ви завжди будете під впливом зовнішніх факторів і конкуренції між різними групами впливу, додає експерт.

Антонюк впевнений, ротація в уряді не призведе до зміни його політики, втім, може спрацювати як технологія “спуску пару” у суспільстві.

До слова, журналіст Фактів ICTV Ольга Чайко писала, чому записи з нібито Гончарук злили тільки через місяць і про що це може свідчити.