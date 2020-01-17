Евросоюз продолжит работу с Украиной даже после отставки правительства – посол Маасикас

Европейский Союз сообщил о готовности продолжать сотрудничество с Кабмином несмотря на то, состоится ли отставка его действующего состава.

Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

– У нас очень хорошие рабочие отношения с правительством и отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество будет продолжаться, – сказал он.

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Матти Маасикас также добавил, что новости об отставке премьер-министра остаются вопросом внутренней политики Украины.

– Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии, – сказал Матти Маасикас.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.