Снижение напряженности с РФ – СНБО принял проект стратегии нацбезопасности

На заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского приняли проект стратегии безопасности, который предусматривает меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ.
Приоритетные направления в проекте стратегии:
- обеспечение независимости и государственного суверенитета;
- общественное развитие;
- защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
- европейская и евроатлантическая интеграция;
- восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.
В основу документа была положенна избирательная программа президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны. К подготовке проекта привлекли Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранных экспертот.
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– Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения, – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.