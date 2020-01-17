Снижение напряженности с РФ – СНБО принял проект стратегии нацбезопасности

На заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского приняли проект стратегии безопасности, который предусматривает меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ.

Приоритетные направления в проекте стратегии:

обеспечение независимости и государственного суверенитета;

общественное развитие;

защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

европейская и евроатлантическая интеграция;

восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

В основу документа была положенна избирательная программа президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны. К подготовке проекта привлекли Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранных экспертот.

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– Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения, – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.