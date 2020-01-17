PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Снижение напряженности с РФ – СНБО принял проект стратегии нацбезопасности

На заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского приняли проект стратегии безопасности, который предусматривает меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ.

Приоритетные направления в проекте стратегии:

  • обеспечение независимости и государственного суверенитета;
  • общественное развитие;
  • защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
  • европейская и евроатлантическая интеграция;
  • восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

В основу документа была положенна избирательная программа президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны. К подготовке проекта привлекли Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранных экспертот.

Читайте: СНБО разрабатывает пять сценариев реинтеграции Донбасса – Данилов

– Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения, – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка