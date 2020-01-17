Зупинка зміцнення гривні: в НБУ назвали причину

На готівковому ринку на курси валют має великий вплив психологічний фактор, заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

– Ми бачили, наприклад, у жовтні минулого року був стрибок курсу, також повністю викликаний психологічним фактором, який був наприкінці цього року, – зазначив він.

За його словами, готівковий ринок дуже тісно пов’язаний з безготівковим, на якому працює Нацбанк.

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Тобто через зміну на готівковому ринку змінюється й офіційний курс валют.

Купрій додав, що саме з цим пов’язана зупинка зміцнення курсу гривні відносно решти валют.

Нагадаємо, в 2019 році гривня зміцнилася до долара на 19%, що є найкращим показником серед світових валют.