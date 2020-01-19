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Факты / Украина

Крещение 2020: самые красивые украинки, которые не боятся холодной воды (ГОЛОСОВАНИЕ)

На Крещение 19 января по традиции украинки ныряли в проруби, не обращая внимания на холод.

Согласно примете, это помогает смыть с себя грехи и очиститься.

Читайте: СМС-поздравления с Крещением 2020

Предлагаем посмотреть подборку фотографий красивых и отважных украинок, которые не обошли традицию погружения на Крещение.

Ранее Факты ICTV писали, как украинские звезды поздравляли с Крещением своих поклонников.

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