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Факты / Украина

Рейтинг дешевого интернета: какое место заняла Украина

Сирия подвинула Украину с первого места в рейтинге самого дешевого интернета в мире.

На втором месте Украина оказалась со средней стоимость интернета в $6,64 (около 162 грн) в месяц, в то время как в Сирии за него просят $6,6 (около 160 грн) ежемесячно.

– Широкополосная связь в Украине является быстрой и дешевой, хотя ее использование все еще относительно низкое – около половины населения имеет доступ к интернету по сравнению с 90% в Великобритании, – говорится в рейтинге.

В исследовании пишут, что интернет в Украине не самый дешевый в мире, однако один из самых недорогих по соотношению цена-качество.

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Самый дорогой интернет все еще в развивающихся странах Африки, Океании, Центральной и Южной Америке, а также Азии.

В топ-10 стран с самым дорогим интернетом попали:

  • Британские Виргинские острова;
  • острова Теркс и Кайкос;
  • Экваториальная Гвинея;
  • Танзания;
  • Мозамбик;
  • Туркменистан;
  • Эритрея;
  • Бурунди;
  • Йемен;
  • Мавритания.

К слову, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцам будет доступен интернет во время полетов в самолете.

Источник: Cable.co.uk

Фото: Dreamstime

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