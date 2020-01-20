Рейтинг дешевого интернета: какое место заняла Украина

Сирия подвинула Украину с первого места в рейтинге самого дешевого интернета в мире.
На втором месте Украина оказалась со средней стоимость интернета в $6,64 (около 162 грн) в месяц, в то время как в Сирии за него просят $6,6 (около 160 грн) ежемесячно.
– Широкополосная связь в Украине является быстрой и дешевой, хотя ее использование все еще относительно низкое – около половины населения имеет доступ к интернету по сравнению с 90% в Великобритании, – говорится в рейтинге.
В исследовании пишут, что интернет в Украине не самый дешевый в мире, однако один из самых недорогих по соотношению цена-качество.
Читайте: В Европе закончились IP-адреса IPv4: возникнут ли проблемы с интернетом
Самый дорогой интернет все еще в развивающихся странах Африки, Океании, Центральной и Южной Америке, а также Азии.
В топ-10 стран с самым дорогим интернетом попали:
- Британские Виргинские острова;
- острова Теркс и Кайкос;
- Экваториальная Гвинея;
- Танзания;
- Мозамбик;
- Туркменистан;
- Эритрея;
- Бурунди;
- Йемен;
- Мавритания.
К слову, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцам будет доступен интернет во время полетов в самолете.
Источник: Cable.co.uk