PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украинцы смогут пользоваться интернетом в самолете – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцы смогут пользоваться интернетом во время полета в самолете.

По его словам, расширение диапазона для мобильной связи является важным шагом к появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах.

Читайте: Мобильный интернет в селах и на дорогах: Зеленский подписал указ

Также он сообщил о принятии важного антикоррупционного решения.

– Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали о том, что международные украинские дороги покроют интернетом 4G до 2022 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка