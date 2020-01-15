Украинцы смогут пользоваться интернетом в самолете – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцы смогут пользоваться интернетом во время полета в самолете.
По его словам, расширение диапазона для мобильной связи является важным шагом к появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах.
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Также он сообщил о принятии важного антикоррупционного решения.
– Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры, – сказал он.
Ранее Факты ICTV писали о том, что международные украинские дороги покроют интернетом 4G до 2022 года.
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