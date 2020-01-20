Рейтинг дешевого інтернету: яке місце посіла Україна

Сирія посунула Україну з першого місця в рейтингу найдешевшого інтернету у світі.
На другому місці Україна опинилася з середньою вартість інтернету в $6,64 (близько 162 грн) на місяць, тоді як в Сирії за нього просять $6,6 (близько 160 грн) щомісяця.
– Широкосмуговий зв’язок в Україні є швидким і дешевим, хоча його використання все ще досить низьке – близько половини населення має доступ до інтернету у порівнянні з 90% у Великій Британії, – йдеться в рейтингу.
У дослідженні пишуть, що інтернет в Україні не найдешевший у світі, проте один з найбільш недорогих за співвідношенням ціна-якість.
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Найдорожчий інтернет все ще в країнах Африки, що розвиваються, Океанії, Центральній і Південній Америці, а також Азії.
У топ-10 країн з найдорожчим інтернетом потрапили:
- Британські Віргінські острови;
- острови Теркс і Кайкос;
- Екваторіальна Гвінея;
- Танзанія;
- Мозамбік;
- Туркменістан;
- Ерітрея;
- Бурунді;
- Ємен;
- Мавританія.
До слова, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українцям буде доступний інтернет під час польотів в літаку.
Джерело: Cable.co.uk