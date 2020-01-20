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Факты / Украина

Буду скучать до конца моих дней! Фреймут о гибели Соломии Островской

20 января на трассе Киев-Чоп произошла смертельная авария с участием основательницы и главного менеджера клиники Genesis Esthetic Clinic Соломии Островской.

Девушка была за рулем Nissan Juke. В результате столкновения с грузовиком недалеко от Житомира Островская скончалась на месте.

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Близкая подруга Островской известная украинская телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что потеряла близкого человека.

Ушла из жизни моя близкая подруга – Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальна, чтобы быть правдой. Сочувствую родным Соломии, – написала Ольга.

Ранее Факты ICTV писали, что Соломия Островская погибла в ДТП возле Житомира.

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