20 января на трассе Киев-Чоп произошла смертельная авария с участием основательницы и главного менеджера клиники Genesis Esthetic Clinic Соломии Островской.
Девушка была за рулем Nissan Juke. В результате столкновения с грузовиком недалеко от Житомира Островская скончалась на месте.
Читайте: В масштабном ДТП на Закарпатье пострадали девять человек, в том числе трое детей
Близкая подруга Островской известная украинская телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что потеряла близкого человека.
Ушла из жизни моя близкая подруга – Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальна, чтобы быть правдой. Сочувствую родным Соломии, – написала Ольга.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії… Клініці @genesisestheticclinic , яку Соломія заснувала.
Ранее Факты ICTV писали, что Соломия Островская погибла в ДТП возле Житомира.