В школе появится возможность подтянуть знания по предметам на индивидуальных занятиях за государственный счет. Министр образования и науки Украины Анна Новосад сказала, что закон, который на прошлой неделе был принят парламентом предоставляет такую возможность.

– Это то, что мы дописали по результатам PISA, что позволяет иметь индивидуальные занятия, если есть определенная потребность улучшить знания по тому или иному предмету. То есть, фактически мы даем право на некое узаконенное репетиторство в публичных школах, которое будет оплачиваться за счет государственных средств, – сообщила Новосад.

Что касается формата и подходов к допуску к данным занятиям, то министр отметила, что необходимо еще все просчитать.

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– Бесспорно, в первую очередь речь идет о ресурсах, и нам нужно это будет каким-то образом ограничения на финансирование. Этим должны пользоваться те, у кого успеваемость ниже среднего. Наша цель – дать всем возможность иметь знания на уровне, который должен обеспечиваться государством, – добавила Новосад.

На вопрос, не будет ли такой подход иметь риска, что учителя будут спекулировать этими занятиями, чтобы получать дополнительный доход, министр отметила, что всегда на любую новацию найдется тот, кто будет ее использовать в свою пользу.

К слову, Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект об усовершенствовании системы высшего образования в Украине и приближении ее к стандартам ЕС.