У государства нет средств на поддержку туризма – Разумков

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время рабочего визита в Херсонскую область заявил, что на сегодня у государства нет возможности вкладывать в туристическую отрасль.

Разумков подчеркнул, что Херсонщина славится не только своими предприятиями, но и имеет большой туристический потенциал.

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– В течение многих лет туристический потенциал не используется на полную. К сожалению, сегодня государство не имеет возможности вкладывать в туристическую отрасль, поэтому мы должны стимулировать поток инвестиций в области с благоприятным климатом и интересными туристическими локациями, – отметил Разумков.

Он добавил, что Верховная Рада готова создавать необходимую законодательную базу и максимально помогать развивать туризм в Украине.

Ранее мы рассказывали о плюсах и минусах визита в Киев.