PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

У государства нет средств на поддержку туризма – Разумков

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время рабочего визита в Херсонскую область заявил, что на сегодня у государства нет возможности вкладывать в туристическую отрасль.

Разумков подчеркнул, что Херсонщина славится не только своими предприятиями, но и имеет большой туристический потенциал.

Читайте: Иностранные туристы увеличили свои расходы в Украине

– В течение многих лет туристический потенциал не используется на полную.

К сожалению, сегодня государство не имеет возможности вкладывать в туристическую отрасль, поэтому мы должны стимулировать поток инвестиций в области с благоприятным климатом и интересными туристическими локациями, – отметил Разумков.

Он добавил, что Верховная Рада готова создавать необходимую законодательную базу и максимально помогать развивать туризм в Украине.

Ранее мы рассказывали о плюсах и минусах визита в Киев.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка