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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доступные кредиты 5-7-9%: Кабмин одобрил постановление

С 1 февраля стартует программа Доступные кредиты 5-7-9%, которая должна поддерживать малый бизнес в Украине.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров во время очередного заседания.

– Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса, – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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В рамках деятельности Фонда развития предпринимательства был определен механизм использования средств из бюджета.

Премьер-министр добавил, что в программе Доступные кредиты 5-7-9% предусмотрены инструменты, которые должны обеспечить доступность кредитов для украинского бизнеса.

Напомним, 21 января президент Владимир Зеленский подписал проект закона №436-IX по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства, в котором предусмотрены средства для запуска программы кредитования под 5-7-9%.

Источник: Прем’єр Гончарук

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