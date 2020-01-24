Оккупация Буковины: ошибка перевода Офиса Зеленского вызвала скандал в Румынии

В Румынии ошибка в английском переводе речи президента Владимира Зеленского, которая была посвящена Дню соборности Украины, вызвала политический скандал. Поздравляя украинцев с праздником, в своем обращении глава государства сказал:

– Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии.

Но на сайте Офиса президента при переводе вместо слова заняли использовали оккупировали:

– Northern Bucovina was occupied by Romanians. (Позже ошибку исправили: Northern Bukovyna was taken by Romanians).

Уже 23 января ряд румынских изданий вышли с заголовками о том, что Владимир Зеленский обвинил Румынию в оккупации украинской Северной Буковины после Первой мировой войны.

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Эта ситуация вызвала возмущение румын, поскольку Северная Буковина официально отошла в состав Румынии по результатам послевоенных мирных договоров. Поэтому страна не соглашается с термином оккупация. Дипломаты обратились к Украине с просьбой разъяснить позицию Владимира Зеленского.

Посол Украины в Румынии Александр Баньков объяснил, что в оригинальной украинской версии обращения речь не идет об оккупации. Эту ситуацию вызвала обычная ошибка перевода, которую очень быстро исправили.

Он также отметил, что заголовки в румынской прессе о том, что Владимир Зеленский якобы обвинил Румынию в оккупации Северной Буковины или что президент пересматривает историю, как Владимир Путин, являются неправильной интерпретацией.

Эксперты, комментируя ситуацию, сообщают, что этот скандал может негативно отразиться на отношениях Румынии и Украины. Кроме того, проблема может быть не только в переводе, но и в самой речи президента, поскольку не стоило акцентировать внимание на Северной Буковине.

К слову, видеопоздравление Владимира Зеленского с Днем соборности Украины ранее публиковали Факты ICTV.