Окупація Буковини: помилка перекладу Офісу Зеленського спричинила скандал у Румунії

У Румунії помилка в англійському перекладі промови президента Володимира Зеленського, яка була присвячена Дню соборності України, спричинила політичний скандал. Вітаючи українців зі святом, у своєму зверненні глава держави сказав:

– Невдовзі УНР залишила Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська. Північну Буковину – румуни, а Закарпаття відійшло Чехословаччині.

Але на сайті Офісу президента під час перекладу замість слова зайняли використали окупували:

– Northern Bucovina was occupied by Romanians. (Пізніше помилку виправили: Northern Bukovyna was taken by Romanians).

Вже 23 січня низка румунських видань вийшли із заголовками про те, що Володимир Зеленський звинуватив Румунію в окупації української Північної Буковини після Першої світової війни.

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Ця ситуація викликала обурення румунів, оскільки Північна Буковина офіційно відійшла до складу Румунії за результатами післявоєнних мирних договорів. Тож країна не погоджується з терміном окупація. Дипломати звернулися до України з проханням роз’яснити позицію Володимира Зеленського.

Посол України в Румунії Олександр Баньков пояснив, що в оригінальній українській версії звернення не йдеться про окупацію. Цю ситуацію спричинила звичайна помилка перекладу, яку дуже швидко виправили.

Він також зазначив, що заголовки у румунській пресі про те, що Володимир Зеленський нібито звинуватив Румунію в окупації Північної Буковини чи що президент переглядає історію, як Володимир Путін, є неправильною інтерпретацією.

Експерти, коментуючи ситуацію, повідомляють, що цей скандал може негативно позначитись на відносинах Румунії та України. Крім того, проблема може бути не тільки в перекладі, а й в самій промові президента, оскільки не варто було акцентувати увагу на Північній Буковині.

До слова, відеопривітання Володимира Зеленського з Днем соборності України раніше публікували Факти ICTV.