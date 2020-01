Окупація Буковини: помилка перекладу Офісу Зеленського спричинила скандал у Румунії

У Румунії помилка в англійському перекладі промови президента Володимира Зеленського, яка була присвячена Дню соборності України, спричинила політичний скандал. Вітаючи українців зі святом, у своєму зверненні глава держави сказав:

Але на сайті Офісу президента під час перекладу замість слова зайняли використали окупували:

– Northern Bucovina was occupied by Romanians. (Пізніше помилку виправили: Northern Bukovyna was taken by Romanians).