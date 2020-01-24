В Мариуполе из трудового рабства полиция освободила около 30 человек. Они попали в так называемый реабилитационный центр по объявлениям, которые обещали избавить от наркотической или алкогольной зависимости.

По данным полиции, под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества группа злоумышленников занимались трудовой эксплуатацией. Мужчин и женщин удерживали в доме под названием Храм и принуждали их к тяжелому труду.

За нахождение в этом доме родственники платили 2 тыс. грн в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 гривен.

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В состав группировки входили руководители Храмов, вербовщики, которые постоянно следили за людьми и охранники.



















В Мариуполе “религиозное сообщество” держало в рабстве 30 человек / 5 фотографий

Работники получали лишь спальное место и минимальное питание. Их вывозили на строительные объекты в разные города Донецкой и Днепропетровской области. За отказ работать их били.

Фигуранты называли этот процесс трудотерапией.

В реабилитационном центре обнаружили ранее судимого 25-летнего мужчину, который больше года скрывался от полиции, он подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж).

Лидеру преступной группы и его сообщникам инкриминируют ч.2 ст.149 (торговля людьми) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы) УК. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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