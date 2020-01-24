У Маріуполі з трудового рабства поліція звільнила близько 30 осіб. Вони потрапили в так званий реабілітаційний центр за оголошеннями, які обіцяли позбавити від наркотичної або алкогольної залежності.

За даними поліції, під прикриттям благодійного фонду і релігійної спільноти група зловмисників займалися трудовою експлуатацією. Чоловіків та жінок утримували в будинку під назвою Храм і примушували до важкої праці.

За перебування в цьому будинку родичі платили 2 тис. грн на місяць. За один робочий день за кожного працівника зловмисники отримували до 400 гривень.

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До складу угруповання входили керівники Храмів, вербувальники, які постійно стежили за людьми та охоронці.



















У Маріуполі “релігійна спільнота” тримала у рабстві 30 людей / 5 фотографий

Працівники отримували лише спальне місце і мінімальне харчування. Їх вивозили на будівельні об’єкти в різні міста Донецької та Дніпропетровської області. За відмову працювати їх карали фізичною розправою.

Фігуранти називали цей процес працетерапією.

У реабілітаційному центрі виявили раніше судимого 25-річного чоловіка, який більше року переховувався від поліції, він підозрюється в скоєнні злочину за ч.2 ст.186 КК України (грабіж).

Лідеру злочинної групи і його спільникам інкримінують ч.2 ст.149 (торгівля людьми) і ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі) ККУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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