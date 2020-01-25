25 января Владимир Зеленский отмечает 42 год рождения. По этому случаю Факты ICTV собрали самые интересные эпизоды из жизни Зеленского с момента, когда он был бизнесменом и до сегодняшнего управления страной.

Шестой президент Украины родился в Кривом Роге, где и встретил свою будущую жену Елену, которая училась в параллельном классе.

Вступив в Киевский национальный экономический университет, Владимир Зеленский увлекся игрой в КВН и создал свою команду Молодежный Кривой Рог.

Впоследствии эта команда пережила трансформацию и стала успешным проектом под названием 95 квартал. За 2018 год деятельность Квартала принесла Зеленскому около четырех миллионов гривен заработка.

В общем творчество президента насчитывает 10 полнометражных игровых фильмов и более 30 наград.

В декларации Зеленский указал, что владеет несколькими квартирами в Киеве, а его жена является владелицей квартиры в Ялте почти 130 м².

В частности, у президента с женой есть квартира в Великобритании площадью 91 м² и жилой дом в Италии площадью 413 м² за 88,6 млн грн.

21 апреля 2019 года в результате успешной предвыборной кампании Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины, получив 73,22% голосов избирателей.

Уже 20 мая Владимир Зеленский принял присягу перед народом Украины как глава государства и сразу принял решение досрочно распустить парламент VIII созыва.

На внеочередных выборах в Раду его партия Слуга народа получила наибольшую поддержку избирателей и сформировала монобольшенство в Раде.

Официально став президентом Украины и сформировав новый парламент, Владимир Зеленский начал активную работу над изменениями страны.



























42 года и 251 день президентства – Зеленский отмечает день рождения / 7 фотографий

В частности, совершил несколько рабочих поездок в регионы, где отличился особой манерой общения с местными чиновниками. Например, визит в Борисполь ознаменовался цитатами, которые разлетелись по интернету.

– Выйди отсюда, разбойник ты. – Плохо слышишь меня? – Exit … Иди гуляй, Господи. – Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта.

На встрече с мэром Днепра Зеленский заключил пари с Борисом Филатовым. Власти города должны были в определенные сроки отремонтировать Центральный мост или уйти в отставку.

Мэр Днепра обещание выполнил – 14 сентября президент Украины лично проинспектировал выполнение работы.

Среди смешного, возмутительного или одобрительного, президентство Зеленского отличилось важными событиями для страны. С начала его срока произошло два обмены удерживаемыми лицами, один с Российской Федерацией, другой – с так называемыми ЛДНР.

Вследствие этих обменов в Украину вернулись 116 граждан, которые находились в плену боевиков и были несправедливо осуждены в России.































42 года и 251 день президентства – Зеленский отмечает день рождения / 8 фотографий

По возвращении моряков, в Украину также вернулись и корабли, которые Россия захватила в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

– Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как и обещали, мы вернули и наших моряков, и катера, – сказал президент.







42 года и 251 день президентства – Зеленский отмечает день рождения / 2 фотографии

В Париже 9 декабря 2019 года состоялась первая за последние три года нормандская встреча, где Владимир Зеленский лицом к лицу встретился с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.



















42 года и 251 день президентства – Зеленский отмечает день рождения / 5 фотографий

С начала своей каденции президент осуществил восемь официальных визитов во: Францию, Германию, Турцию, Польшу, Латвию, Эстонию, Литву и Азербайджан, где встретился с главами государств и обсудил пути сотрудничества на последующие годы.



































42 года и 251 день президентства – Зеленский отмечает день рождения / 9 фотографий

Во время 21-го саммита Украина – Европейский Союз Владимир Зеленский встретился с тогдашним президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



















42 года и 251 день президентства – Зеленский отмечает день рождения / 5 фотографий

Также президент уже успел установить мировой рекорд, проведя самый длинный пресс-марафон продолжительностью 14 часов.



















42 года и 251 день президентства – Зеленский отмечает день рождения / 5 фотографий

После телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа демократы обвинили президента США в “давлении” на украинского президента и задержке финансовой и военной помощи.

16 января 2019 года Конгресс США открыл судебный процесс по делу импичмента Трампа. Его обвинили в злоупотреблении властью. Якобы он хотел заставить Украину объявить расследование против своего внутреннего политического конкурента Джо Байдена.

Но перед этим, в рамках рабочего визита президента Украины в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, Владимир Зеленский впервые лично встретился с Дональдом Трампом.



















42 года и 251 день президентства – Зеленский отмечает день рождения / 5 фотографий

22 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществил рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию, чтобы принять участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

На форуме Зеленский выступил со специальным обращением.

– Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Да, мир сплотился вокруг решания этих вопросов, но достаточно ли украинцам, погибшим и тем, кто потерял дома, достаточно ли им всемирной обеспокоенности и беспокойства? Этого мало, и это правда, – сказал Зеленский в своей речи.

Также президент встретился с директором-распорядителем МВФ Кристаллиной Георгиевой.



















42 года и 251 день президентства – Зеленский отмечает день рождения / 5 фотографий

23 января Владимир Зеленский осуществил рабочий визит в Израиль для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Там Зеленский зачитал израильскому премьеру обращение по поводу Холокоста.

– У меня есть три важные истории о Холокосте и Второй мировой войне. Эти истории на самом деле об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда есть доброе сердце, которое движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь, – отметил президент.

Одна история была о мусульманке Саиде Арифовой, которая была воспитателем в бахчисарайском садике и спасла 88 евреев, выдав их за крымских татар.

Вторая – об украинском священнике греко-католической веры Емельяне Ковче, который спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении.

– И я расскажу историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокосте: их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину. Остался четвертый брат – в то время он был на фронте. Он вернулся живым, прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год – внук. Через 40 лет внук стал президентом – и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр, – обратился президент.



























42 года и 251 день президентства – Зеленский отмечает день рождения / 7 фотографий

С момента инаугурации и до сих пор пролетел 251 день, но у Владимира Зеленского еще остается достаточно времени, чтобы показать своим избирателям, что они сделали правильный выбор или же ошиблись.

София Телишевская