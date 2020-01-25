25 січня Володимир Зеленський святкує 42 рік народження. З цієї нагоди Факти ICTV зібрали найцікавіші епізоди з життя Зеленського від моменту, коли він був бізнесменом і до сьогоднішнього керування країною.

Шостий президент України народився у Кривому Розі, де і зустрів свою майбутню дружину Олену, яка навчалася у паралельному класі.

Вступивши у Київський національний економічний університет, Володимир Зеленський захопився грою у КВК і створив свою команду Молодіжний Кривий Ріг.

Згодом ця команда пережила трансформацію і стала успішним проектом з назвою 95 квартал. За 2018 рік діяльність Кварталу принесла Зеленському близько чотирьох мільйонів гривень заробітку.

Загалом творчий доробок президента налічує 10 повнометражних ігрових фільмів та більше 30 нагород.

У декларації Зеленський вказав, що володіє кількома квартирами у Києві, а його дружина є власницею квартири у Ялті на майже 130 м².

Зокрема, у президента з дружиною є квартира у Великій Британії площею 91 м² та житловий будинок в Італії площею 413 м² за 88,6 млн грн.

21 квітня 2019 року в результаті успішної передвиборчої кампанії Володимир Зеленський став шостим президентом України, отримавши 73,22% голосів виборців.

Уже 20 травня 2019 року Володимир Зеленський склав присягу перед народом України як глава держави та одразу ухвалив рішення достроково розпустити парламент VIII скликання.

На позачергових виборах у Раду його партія Слуга народу отримала найбільшу підтримку виборців і сформувала монобільшість.

Офіційно ставши президентом України та сформувавши новий парламент, Володимир Зеленський почав активну роботу над зміною країни.



























42 роки і 251 день президентства – Зеленський святкує день народження / 7 фотографий

Зокрема, здійснив кілька робочих поїздок у регіони, де запам’ятався особливою манерою спілкування з місцевими чиновниками. Наприклад, візит у Бориспіль ознаменувався цитатами, які розлетілися інтернетом.

– Вийди звідси, розбійник ти. – Плохо чуєш мене? – Exit… Іди гуляй, Господи. – Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта.

На зустрічі з мером Дніпра Зеленський уклав парі з Борисом Філатовим. Влада міста повинна була у визначені терміни відремонтувати Центральний міст або піти у відставку.

Мер Дніпра обіцянку виконав – 14 вересня президент України особисто проінспектував виконання роботи.

Серед кумедного, обурливого чи схвального, президентство Зеленського відзначилося важливими подіями для країни. Від початку його терміну відбулося два обміни утримуваними особами, один з Російською Федерацією, інший – з так званими ЛДНР.

Унаслідок цих обмінів в Україну повернулися 116 громадян, які перебували у полоні бойовиків та були несправедливо засуджені у Росії.































42 роки і 251 день президентства – Зеленський святкує день народження / 8 фотографий

Після повернення моряків, в Україну також повернулися і кораблі, які Росія захопила у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

– Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як і обіцяли, ми повернули і наших моряків, і катери, – сказав президент.







42 роки і 251 день президентства – Зеленський святкує день народження / 2 фотографии

У Парижі 9 грудня 2019 року відбулася перша за останні три роки нормандська зустріч, де Володимир Зеленський віч-на-віч зустрівся з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.



















42 роки і 251 день президентства – Зеленський святкує день народження / 5 фотографий

Від початку своєї каденції президент здійснив вісім офіційних візитів у: Францію, Німеччину, Туреччину, Польщу, Латвію, Естонію, Литву та Азербайджан, де зустрівся з главами держав та обговорив шляхи співпраці на подальші роки.



































42 роки і 251 день президентства – Зеленський святкує день народження / 9 фотографий

Під час 21-го саміту Україна – Європейський Союз Володимир Зеленський зустрівся із тодішнім президентом Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.



















42 роки і 251 день президентства – Зеленський святкує день народження / 5 фотографий

Також президент уже встиг встановити світовий рекорд, провівши найдовший прес-марафон тривалістю 14 годин.



















42 роки і 251 день президентства – Зеленський святкує день народження / 5 фотографий

Після телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа демократи звинуватили президента США у “тиску” на українського президента та затримці фінансової і військової допомоги.

16 січня 2019 року Конгрес США відкрив судовий процес у справі імпічменту Трампа. Його звинуватили у зловживанні владою. Нібито він хотів змусити Україну оголосити розслідування проти свого внутрішнього політичного конкурента Джо Байдена.

Але перед цим у рамках робочого візиту президента України до США для участі у 74-й сесії Генасамблеї ООН Володимир Зеленський уперше особисто зустрівся із Дональдом Трампом.



















42 роки і 251 день президентства – Зеленський святкує день народження / 5 фотографий

22 січня 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Швейцарської Конфедерації, аби взяти участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

На форумі Зеленський виступив із спеціальним зверненням.

– Шостий рік у моїй країні йде війна, шостий рік як Росія анексувала у нас частину території, незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Так, світ згуртувався навколо вирішування цих питань, але чи достатньо українцям, загиблим і тим, хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало, і це є правда, – сказав Зеленський у своїй промові.

Також президент зустрівся з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.



















42 роки і 251 день президентства – Зеленський святкує день народження / 5 фотографий

23 січня Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Ізраїлю, для участі у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

Там Зеленський зачитав ізраїльському прем’єру звернення щодо Голокосту.

– У мене є три важливі історії про Голокост і Другу світову війну. Ці історії, насправді, про одне: твоя національність, релігія, вік, стать, місце народження втрачають значення, коли є добре серце, що рухає тобою, і тотальне зло, якому ти протистоїш, – зазначив президент.

Одна історія була про мусульманку Саїде Аріфову, яка була вихователем у бахчисарайському садочку і врятувала 88 євреїв, видавши їх за кримських татар.

Друга – про українського священника греко-католицької віри Омеляна Ковча, який рятував євреїв, видавши їм близько 600 метрик про хрещення.

– І я розповім історію сім’ї, де було четверо братів. Троє з них, а також їхні батьки, стали жертвами Голокосту: їх розстріляли німецькі окупанти, що увірвалися в Україну. Залишився четвертий брат – у той час він був на фронті. Він повернувся живим, пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом і людиноненависницьку ідеологію. Через два роки після війни в нього народився син, а через 31 рік – онук. Через 40 років онук став президентом – і сьогодні він стоїть перед вами, пане прем’єр-міністре, – звернувся Володимир Зленський.



























42 роки і 251 день президентства – Зеленський святкує день народження / 7 фотографий

З моменту інавгурації і до сьогодні промайнув 251 день, але у Володимира Зеленського ще залишається удосталь часу, щоб показати своїм виборцям, що вони зробили правильний вибір або ж помилилися.

Софія Телішевська