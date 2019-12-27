PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кабмин утвердил порядок автофиксации весовых нарушений на дороге

27 декабря правительство приняло постановление Кабинета министров Украины о порядке фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.

Кабмин утвердил порядок автофиксации весовых нарушений на дороге

Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации нарушений законодательства в сфере автобезопасности.

– Сегодня мы сделали еще один шаг к сохранению автомобильных дорог, – подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автотранспорте в автоматическом режиме определяет процедуру формирования и передачу данных от системы Weight-in-Motion, WIM в соответствующие базы данных.

Читайте: В Украине хотят ввести платный проезд дорогами для иностранных грузовиков

Внедрение такого контроля транспортных средств является важным элементом безопасности и предусматривает сохранение автомобильных дорог.

Система взвешивания транспорта в движении WiM (Weight in Motion) в рамках пилотного проекта в ноябре 2019 года уже зафиксировала на одной из своих площадок (WiM-2) на трассе Киев-Чоп более 200 фактов нарушения габаритно-грузовых ограничений.

Первые площадки системы взвешивания в движении WiM были запущены в конце сентября 2019 года.

Напомним, в марте 2020 года в Украине должны начать масштабное строительство дорог.

Источник: Мининфраструктуры

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Правительство готовит новый макропрогноз для пересмотра госбюджета – Гончарук
Правительство готовит новый макропрогноз для пересмотра госбюджета – Гончарук
Украинцам разрешили выбирать банк для получения зарплаты
Украинцам разрешили выбирать банк для получения зарплаты
Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию органов
Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию органов
Кабмин утвердил электронные трудовые
Кабмин утвердил электронные трудовые
Ограничение монетизации субсидий на коммунальные услуги отменено
Ограничение монетизации субсидий на коммунальные услуги отменено
Цены на перевозки будут адекватными – в Украине создадут Нацкомиссию по транспорту
Цены на перевозки будут адекватными – в Украине создадут Нацкомиссию по транспорту
Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий
Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий
Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда
Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка