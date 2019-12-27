Кабмин утвердил порядок автофиксации весовых нарушений на дороге

27 декабря правительство приняло постановление Кабинета министров Украины о порядке фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.

Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации нарушений законодательства в сфере автобезопасности.

– Сегодня мы сделали еще один шаг к сохранению автомобильных дорог, – подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автотранспорте в автоматическом режиме определяет процедуру формирования и передачу данных от системы Weight-in-Motion, WIM в соответствующие базы данных.

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Внедрение такого контроля транспортных средств является важным элементом безопасности и предусматривает сохранение автомобильных дорог.

Система взвешивания транспорта в движении WiM (Weight in Motion) в рамках пилотного проекта в ноябре 2019 года уже зафиксировала на одной из своих площадок (WiM-2) на трассе Киев-Чоп более 200 фактов нарушения габаритно-грузовых ограничений.

Первые площадки системы взвешивания в движении WiM были запущены в конце сентября 2019 года.

Напомним, в марте 2020 года в Украине должны начать масштабное строительство дорог.

Источник: Мининфраструктуры