Кабмин утвердил порядок автофиксации весовых нарушений на дороге

27 декабря правительство приняло постановление Кабинета министров Украины о порядке фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.
Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации нарушений законодательства в сфере автобезопасности.
– Сегодня мы сделали еще один шаг к сохранению автомобильных дорог, – подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автотранспорте в автоматическом режиме определяет процедуру формирования и передачу данных от системы Weight-in-Motion, WIM в соответствующие базы данных.
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Внедрение такого контроля транспортных средств является важным элементом безопасности и предусматривает сохранение автомобильных дорог.
Система взвешивания транспорта в движении WiM (Weight in Motion) в рамках пилотного проекта в ноябре 2019 года уже зафиксировала на одной из своих площадок (WiM-2) на трассе Киев-Чоп более 200 фактов нарушения габаритно-грузовых ограничений.
Первые площадки системы взвешивания в движении WiM были запущены в конце сентября 2019 года.
Напомним, в марте 2020 года в Украине должны начать масштабное строительство дорог.
Источник: Мининфраструктуры