В 2020 году построят девять объездных дорог – Укравтодор

Укравтодор в 2020 году планирует провести строительство и реконструкцию объездных дорог, общей протяжностью 101,5 км.

На данный момент запланированы работы по девяти украинским дорогам.

В Укравтодоре считают, что Украине необходимо освободить города от транзитного трафика, что позволит уменьшит количество пробок и улучшить потенциал сети дорог.

– К тому же, это положительно скажется на безопасности движения, качестве воздуха, сроках эксплуатации дорожного покрытия и уменьшит количество ДТП, – заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

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Планируется продолжить строительство дорог:

Северной объездной Житомира;

Северной объездной Ривне;

Юго-Западной объездной Полтавы;

Южной объездной Днепра;

объездной дороги Дунаевцов.

Также компания начнет строительство объездной дороги Кобеляк в Полтавской области, объездной Берегово, Северной объездной Львова и Северной объездной Тернополя.

К слову, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году хотят подготовить проект закона о платном проезде по дорогам Украины для иностранных грузовиков.