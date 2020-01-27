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Факты / Украина

Кубраков: Строительство дорог будут оценивать международные наблюдатели

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков во время эфира программы Свобода слова на ICTV заявил, что на все крупные строительства дорог в этом году будут привлекать международных наблюдателей.

Речь идет даже о тех проектах, которые будут проводиться за бюджетные средства.

– Будут так же привлечены международные компании, которые профессионально занимаются техническим надзором. От начала проектирования до ввода в эксплуатацию конкретных участков дороги. То есть будет независимый технадзор, – пояснил Кубраков.

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Он также привел в пример трассу Киев-Чоп, первые участки которой ввели в эксплуатацию в 2003 году, и они сейчас находятся в нормальном состоянии.

По словам Кубракова, этого удалось достичь именно благодаря тому, что там был независимый международный технический надзор.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется привлечь около 86,5 млрд грн.

Источник: Свобода слова

Фото: Dreamstime

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